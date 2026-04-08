Champions League tonfo Barcellona nel derby spagnolo Bene il PSG

Il Barcellona ha subito una sconfitta in casa contro l’Atletico Madrid durante una partita di Champions League, mentre il PSG ha ottenuto una vittoria che lo avvicina alle semifinali. La competizione prosegue senza squadre italiane ancora in corsa, segnando un momento di attenzione per le squadre europee coinvolte. I risultati di questa fase eliminatoria continuano a determinare gli equilibri della competizione continentale.

Dura sconfitta in casa per il Barcellona contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il PSG vince e ha un piede in semifinale La Champions League entra nel vivo, purtroppo senza squadre italiane ancora in corsa. Dopo la sorprendente sconfitta del Real Madrid contro il Bayern Monaco in casa, stasera arriva un altro duro ko, che è andato contro tutti i pronostici della vigilia. Infatti, il Barcellona – dato tra le favorite per la vittoria finale – ha perso contro l’Atletico Madrid nell’andata del derby spagnolo. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Cubarsì nel corso del primo tempo, seguita subito dal gol di Julian Alvarez che ha sbloccato la partita. 🔗 Leggi su Sportface.it

Barcellona-Atletico Madrid (Champions League, 08-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby spagnolo nei quarti di finaleBarcellona e Atletico Madrid incroceranno nuovamente le loro strade in questa stagione, dopo aver rivaleggiato in semifinale di Coppa del Re e...

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Pierre Gasly era presente stasera nella gara di casa del Paris Saint German di Champions League, vinta 2-0 contro il Liverpool. #MemasGP #PierreGasly - facebook.com facebook

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