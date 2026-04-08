Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, si disputano le partite di andata dei quarti di finale della Champions League. Tra le sfide in programma, si affrontano il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid e l'incontro tra Psg e Liverpool. Gli incontri si giocano in diverse location europee e saranno trasmessi in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le partite in tempo reale.

Altra serata di Champions League quella di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Per l’andata dei quarti di finale si giocano il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e Psg-Liverpool. Ieri sera nelle altre due andate dei quarti di finale di Champions il Bayern Monaco ha vinto in casa del Real Madrid 2-1, mentre l’Arsenal ha battuto lo Sporting Lisbona 1-0. I blaugrana agli ottavi di finale avevano eliminato il Newcastle, mentre l’Atletico il Tottenham. Alla vigilia della sfida tra Barcellona e Atletico Madrid l’allenatore blaugrana Hansi Flick ha definito gli avversari una “squadra ostica”: “Hanno un atteggiamento fantastico, grande intensità e giocatori eccezionali, quindi è sempre complicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League 2026, oggi Barcellona-Atletico Madrid ai quarti: orario e dove vederla in tv

Barcellona-Atletico Madrid in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniBarcellona-Atletico Madrid di Champions League gratis in chiaro su TV8: orario, probabili formazioni e dove vedere la semifinale in diretta TV e...

Leggi anche: Champions, oggi Barcellona-Atletico ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid vs Bayern München | Das Spiel des Jahres | Wir müssen 200%geben !!!

Temi più discussi: Champions League 2026/27: chi è qualificato alla fase campionato ad oggi?; Champions, i risultati dei quarti e il tabellone; UEFA Futsal Champions League: online da oggi, su Vivaticket, la vendita dei biglietti per le finali di Pesaro; Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV.

Champions League 2026, oggi Barcellona-Atletico Madrid ai quarti: orario e dove vederla in tvAltra serata di Champions League quella di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Per l'andata dei quarti di finale si giocano il derby spagnolo Barcellona-Atletico ... lapresse.it

Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. tuttosport.com

I tifosi del Napoli lo ricordano per una doppietta storica segnata al suo esordio in Champions League: avete capito di chi si tratta - facebook.com facebook

La Champions League è la competizione del Real Madrid: nella gara di ritorno a Monaco sarà ancora tutto aperto x.com