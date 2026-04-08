Champions 2026 bene PSG e Atletico Madrid | battute 2-0 Liverpool e Barcelona

Nel torneo di Champions League 2026, il Paris Saint-Germain ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Liverpool nella partita di andata dei quarti di finale. Anche l’Atletico Madrid ha vinto la propria sfida, mentre il Liverpool e il Barcellona sono stati sconfitti con lo stesso punteggio di 2-0. I risultati consentono alle squadre vincenti di guardare con ottimismo alla sfida di ritorno.

Il Paris Saint-Germain domina e si impone con autorità nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. I parigini, campioni d’Europa in carica, offrono una prestazione solida e convincente, controllando il ritmo della gara sin dai primi minuti e concedendo poco agli avversari. A sbloccare il risultato è Doue all’11’, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa inglese. Nella ripresa la squadra di casa continua a spingere e trova il raddoppio al 65’ con Kvaratskhelia, che finalizza un’azione ben costruita. Un risultato che consente al PSG di guardare con fiducia alla gara di ritorno, con l’obiettivo di gestire il vantaggio e conquistare l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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