Cesenatico e le vele storiche partecipano con successo a ' Escale a Sète' festival marittimo del Mediterraneo

Si è conclusa lunedì scorso con un bilancio estremamente positivo la partecipazione di Cesenatico a "Escale à Sète 2026", l’evento biennale che si conferma come il principale festival marittimo del Mediterraneo: grazie al bel tempo si stima che siano state totalizzate circa 600.000 presenze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Gaeta porta in Francia la sua storia marinara: la città protagonista a Escale à Sète 2026:Gaeta, 31 marzo 2026 – La città di Gaeta si affaccia su uno scenario internazionale di grande prestigio partecipando a Escale à Sète 2026, in...

Costa e laguna, il Tpl marittimo cambia passo: confermate le linee storiche, consolidate le sperimentaliLa Regione Friuli Venezia Giulia ha completato l'iter per il nuovo affidamento dei servizi del trasporto marittimo, in pieno accordo con Tpl Fvg e...

Temi più discussi: Weekend di Pasqua, turismo e sport: il mare si riempirà di vele; Weekend pasquale all'insegna della tradizione tra le Vele al Terzo, la regata e i 'Mercatini dei creativi'; A Cesenatico si scaldano i motori per la 50esima edizione delle Vele di Pasqua; Pasqua sold out in riviera tra sole, cultura e sport.

Escale à Sète Cesenatico trionfa, successo per le vele storicheBilancio straordinario per Cesenatico al festival marittimo di Escale à Sète. Oltre 600.000 presenze, tradizioni marinare protagoniste e promozione turistica. livingcesenatico.it

Pasqua a Cesenatico. Il Tg5 premia Un mare di lanaL’ultima creazione di un Mare di lana knitting non è passata inosservata. Tantomeno alla troupe del Tg5 in città per Pasqua. Cesenatico si è fatta trovare pronta per Pasqua con le vele al vento e le ... livingcesenatico.it

Pubblichiamo un estratto di "Come ti difendi" romanzo di Francesco Zani sul tennis, su Cesenatico, sulla famiglia e sull'Italia, edito da @Mondadori. x.com

Vele di Pasqua 2026 – Spettacolo sul mare di Cesenatico! Sulla spiaggia di ponente di Cesenatico, la Congrega Velisti @congrega_velisti ha dato vita a un evento oramai tradizionale : la Vele di Pasqua - 5 e 6 aprile 2026 Ben 46 imbarcazioni hanno c - facebook.com facebook