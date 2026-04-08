Il centrodestra si prepara a confrontarsi con le prossime sfide europee, con Lega e Forza Italia che hanno annunciato due incontri distinti. La prima riunione si terrà a Milano il 18 aprile, seguita da un altro appuntamento a Roma il 24 aprile. Le due formazioni politiche stanno definendo strategie diverse per affrontare le conseguenze del referendum e rafforzare la loro presenza a livello europeo.

Lega e Forza Italia pianificano due diverse strategie di rilancio europeo per superare l’impatto negativo del referendum, con appuntamenti fissati a Milano il 18 aprile e a Roma il 24 aprile. Il centrodestra sta cercando una nuova spinta politica attraverso il rafforzamento dei legami con le rispettive famiglie europee. Questo percorso si divide in due direttrici distinte: un approccio identitario per il partito guidato da Salvini e una linea moderata per gli azzurri. Mentre la Lega punta sulla mobilitazione di piazza e sul coordinamento con i Patrioti, Forza Italia sceglie la via della diplomazia istituzionale all’interno del Ppe. Entrambe le traiettorie mirano a recuperare terreno dopo il recente arresto referendario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centrodestra, due strade per l’Europa: tra piazze e diplomazia

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