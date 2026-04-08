Centrodestra ancora in stand-by sul candidato sindaco il nome di Daniela Catalano non sblocca lo stallo

Il centrodestra continua a non avere un candidato ufficiale per le prossime elezioni comunali, nonostante un comunicato congiunto dei tre coordinatori di Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc annunci la candidatura dell’avvocato Daniela Catalano come sindaco di Agrigento. Dopo questa comunicazione, non sono stati fatti ulteriori passi concreti o dichiarazioni pubbliche che sbloccassero la situazione. La mancanza di sviluppi mantiene il quadro politico locale in attesa.

Un silenzio assordante dopo il comunicato ufficiale dei tre coordinatori siciliani di Forza Italia, Mpa- Grande Sicilia e Udc che annunciavano la candidatura a sindaco di Agrigento dell’avvocato Daniela Catalano. Era stato un passo avanti “offerto” al resto della coalizione di centrodestra che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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La nota congiunta dei coordinatori regionali di Forza Italia e Mpa-Grande Sicilia e del coordinatore Udc Sicilia sulla #candidatura unitaria dell'avvocato Daniela Catalano alla carica di #sindaco di #Agrigento - facebook.com facebook