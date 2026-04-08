Centro di legalità permanente a Cerignola Bonito chiarisce | Procedura ineccepibile unico interlocutore è in white list

Il sindaco di Cerignola ha spiegato che la procedura relativa al centro di legalità permanente si è svolta senza irregolarità e che l’unico interlocutore ammesso è stato inserito nella white list. A seguito di un’interdittiva antimafia rivolta a un’azienda coinvolta in un subappalto del progetto, il primo cittadino ha fornito chiarimenti sulla vicenda e sui passaggi adottati.

Centro di legalità permanente a Cerignola, il sindaco Francesco Bonito chiarisce e ripercorre la vicenda a seguito dell'interdittiva antimafia che ha colpito l'azienda che ha ottenuto un subappalto del progetto.“La procedura aperta per l’affidamento dei lavori del ‘Centro di Legalità Permanente’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Aziende in odor di mafia. Escluse dalla ’white list’: "Collegate alla criminalità"’C’è il rischio d’infiltrazioni mafiose’, due aziende edili sono state escluse dalla white list della prefettura di Ferrara. Aziende in odor di mafia, negata la ‘white list’ a due ditte edili a FerraraFerrara, 1 aprile 2026 – Due aziende in odore di mafia e scatta il fermo del prefetto. Temi più discussi: Centro di legalità permanente di Cerignola, il sindaco assicura la massima trasparenza nelle procedure per l’affidamento dei lavori; Interdittiva antimafia, stop al subappalto per il Centro di legalità a Cerignola; Dal 7 aprile al 4 maggio al via ad Andria la sesta edizione del Festival della Legalità; Festival della Legalità, al via la sesta edizione: un mese di incontri tra scuole e città. Centro di Legalità a Cerignola, subappalto a un’azienda colpita da interdittiva antimafiaL’amministrazione comunale di Cerignola interviene per chiarire la procedura legata alla realizzazione del Centro di Legalità Permanente, ribadendo la piena ... immediato.net CERIGNOLA BONITO Cerignola, Centro di Legalità Permanente. Bonito: Procedura svolta nel pieno rispetto delle normative vigentiIl progetto prevede la realizzazione di un centro polivalente su un terreno confiscato alla mafia, dove opereranno cooperative antimafia ... statoquotidiano.it Bortolani: "Io, al centro di Cantù. Più sereni e vincenti" - facebook.com facebook Per promuovere il film Peaky Blinders - The Immortal Man, il centro di Amsterdam si è trasformato nel set della serie tv: comparse in costume e con la giusta attitudine, ambientazioni d’epoca e cittadini coinvolti in una vera e propria ricostruzione in stile anni ’20 x.com