Centouno anni per Emilia | Riccione celebra una vita di sacrifici e valori Un esempio per tutti

A Riccione si celebra il centounesimo compleanno di Emilia, una residente che ha trascorso una vita dedicata ai sacrifici e ai valori. La città si prepara a organizzare eventi per onorare questa ricorrenza, che rappresenta un momento di riflessione sulla storia personale e collettiva. La festa è prevista in diverse occasioni pubbliche, con l’obiettivo di rendere omaggio a una lunga vita vissuta con impegno e dedizione.

La città di Riccione torna a festeggiare un traguardo straordinario che profuma di storia e di vita vera. Emilia Palazzi, nata a San Clemente il 21 marzo del 1925, ha spento quest'anno centouno candeline, confermandosi un pilastro fondamentale della memoria storica della comunità riccionese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Archi festeggia i 100 anni di Rina Pomilio: “Un esempio di vita e di valori autentici”Giornata di festa oggi ad Archi per i 100 anni di Rina Pomilio, accolta con affetto dall’intera comunità. Riccione festeggia Pierina: la storica bidella compie 102 anni, una vita tra turismo e banchi di scuolaAmata da tutti a scuola, soprattutto dai bambini, Pierina è stata anche la prima donna bartender del Metropol negli anni del boom turistico della... Argomenti più discussi: Brescia-Reggio Emilia 92-101: highlights Serie A basket; Emilia Romagna alluvionata: partiti solo 17 cantieri su 216; Russi in festa per i 100 anni di Argia Amadori; Elisoccorso, la Regione celebra i 40 anni: nel 2025 quasi 3.000 pazienti e oltre 100 mila minuti di volo. Centouno anni per Emilia: Riccione celebra una vita di sacrifici e valori. Un esempio per tuttiL’assessora Marina Zoffoli ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale. Madre di cinque figli, rappresenta una generazione che ha costruito la città ... riminitoday.it Cartoline da Borore . Tzia Luisa Carta di 101 anni. - facebook.com facebook