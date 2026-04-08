Cento anni di emozioni | familiari amici e Comune festeggiano il prestigioso traguardo di Paolo Raffa

In occasione del centesimo compleanno di Paolo Raffa, familiari, amici e rappresentanti del Comune di Reggio Calabria si sono riuniti per celebrare questo importante traguardo. Il delegato comunale ha consegnato una pergamena a Raffa davanti a un gruppo di persone care, sottolineando simbolicamente il riconoscimento ufficiale per il suo secolo di vita. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi presenti, tra cui familiari e conoscenti.

Al cospetto dei numerosi familiari il Comune di Reggio Calabria, nella persona del delegato Gianni Latella, ha omaggiato con una pergamena il concittadino Paolo Raffa: per il prezioso traguardo delle 100 candeline.La nostra città sta registrando sempre più spesso ricorrenze come queste: a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano un traguardo importante Oltre un secolo di fedeltà all'Arma, i Carabinieri festeggiano i cento anni del maresciallo Salvatore MessinaRicorrenza speciale per il classe 1926, che quest'oggi è stato omaggiato al comando interregionale Culqualber alla presenza di ex colleghi e...