Aumentano i nomi coinvolti nell’indagine milanese sui cecchini a Sarajevo, con un nuovo uomo convocato dai pm. L’inchiesta, iniziata qualche tempo fa, si sta espandendo, coinvolgendo ora altri soggetti oltre a quelli già ascoltati. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e prove per chiarire i dettagli di quella vicenda. La procura non ha ancora fornito ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’indagine.

Milano, 8 aprile 2026 – Sale il numero dei possibili partecipanti alla “gita”, si allarga l’indagine sui “ cecchini a Sarajevo ”. Un secondo invito a comparire è stato notificato oggi dalla procura di Milano nell'indagine sul caso dei "cecchini del weekend", accusati di aver pagato per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nell’attuale capitale della Bosnia assediata dai serbo-bosniaci tra il '92 e il '95. Cecchini a Sarajevo, l’80enne indagato smentisce tutto: “Travisate le mie parole al bar, ero in Bosnia per lavoro” Gli altri indagati. Ad essere convocato il 13 aprile per l'interrogatorio, è un 64enne della provincia di Alessandria che ha ammesso in alcune interviste di essere stato nei Balcani per combattere al fianco di un gruppo paramilitare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pm

“Cecchini del weekend” di Sarajevo, l’80enne indagato interrogato dai pm a Milano: «Tutto falso»L’80enne, ex camionista, indagato come uno dei presunti “cecchini del weekend” nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ’92 e il ’95 è...

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Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; Il safari dei cecchini a Sarajevo: 230 italiani hanno pagato per uccidere; Realpolitik: Turisti - cecchini a Sarajevo: Ci proposero di sparare ai civili Video; Il safari umano a Sarajevo: se questi sono uomini.

Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pmSi tratta di un 64enne di Alessandria che nega però di aver partecipato a safari a pagamento. Salgono così a 4 gli indagati per omicidio aggravato, avvenuto durante l’assedio della città balcanica d ... ilgiorno.it

Cecchini a Sarajevo, un altro uomo convocato dai pm: ha ammesso di aver combattuto in BosniaSi tratta di un sessantaquattrenne della provincia di Alessandria che non avrebbe però partecipato ai safari per uccidere a pagamento ... milano.repubblica.it

Buona Pasqua da tutti noi di Cecchini Store! Che sia una giornata piena di luce, serenità e momenti speciali da vivere con chi ami. La bellezza della casa parte dalle emozioni che ci regala… e oggi è il momento perfetto per celebrarle tutte. #cecchinist - facebook.com facebook