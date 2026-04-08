C’è urgenza di muratori al cimitero

Al cimitero di Calcara, situato nella Valsamoggia, si evidenzia una crescente richiesta di interventi di muratori. Ho visitato il sito e scattato alcune fotografie, in cui si notano lavori di restauro e manutenzione in corso. La presenza di operatori e materiali suggerisce un'attenzione particolare alla conservazione delle strutture. La zona, dove riposano i miei nonni e genitori, mostra segni di interventi recenti.

Ho scattato alcune fotografie al cimitero di Calcara (Valsamoggia) dove riposano i miei nonni e genitori. E’ una situazione di degrado diffuso. Colpa del menefreghismo di chi siede nei banchi del Comune. Nell’allora comune di Crespellano vi era più responsabilità, tutto veniva seguito con cura. E’ il risultato dell’ unione dei comuni. Lo stesso discorso vale anche per Bazzano e Monteveglio. Che vergogna! Massimo Mattioli Risponde Beppe Boni Molto spesso soprattutto nei paesi della provincia i cimiteri subiscono situazioni di degrado più o meno gravi a seconda dei luoghi. Sarà perché i morti non votano più e quindi passano in seconda o terza fila nelle attenzioni della pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un nuovo spirometro per il Policlinico grazie al Rotary Club Modena L. A. MuratoriQuesta mattina presso il reparto di Malattie dell’Apparato Respiratorio del Policlinico di Modena si è tenuta la cerimonia di consegna di una nuova... Todi, in chiusura i cantieri di Cimitero Vecchio e Cimitero nuovoLa verifica ha riguardato innanzitutto la chiesa del cimitero vecchio, dedicata a tutti i Santi ed uno degli ultimi ambienti sopravvissuti alle... C’è urgenza di muratori al cimiteroHo scattato alcune fotografie al cimitero di Calcara (Valsamoggia) dove riposano i miei nonni e genitori. E’ una situazione di deg ... ilrestodelcarlino.it Per ora non c’è modo di proteggere i muratori dal caldo senza impoverirliNel tentativo di tutelare i lavoratori dell’edilizia dalle ondate di calore estive, nelle scorse settimane molte regioni hanno adottato misure emergenziali simili, che sospendono il lavoro all’aperto ... ilpost.it