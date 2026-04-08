C' è un pizzico di Ravenna nel nuovo tour di Zucchero ad accompagnarlo anche il tastierista Nicola Peruch
Il cantante italiano riprende il suo tour, che celebra i 25 anni dall’uscita di un suo brano noto, con sei concerti negli stadi italiani. A supportarlo sul palco c’è anche il tastierista Nicola Peruch, che lo accompagna in questa tournée. Tra le tappe, c’è anche una citazione di Ravenna, legata alla sua performance. Lo spettacolo presenta le canzoni più famose dell’artista, eseguite davanti a un vasto pubblico.
Zucchero torna in tour per festeggiare i 25 anni dall'uscita di ‘Baila (Sexy Thing) - Under the Moonlight’ e lo fa con sei appuntamenti negli stadi che porteranno in giro per l'Italia le sue hit più amate.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canale Ad accompagnarlo, ancora. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Zucchero: a grande richiesta si aggiunge una nuova data al tour, il 16 luglio alle Mura Storiche di LuccaMILANO – Zucchero torna protagonista dell’estate live italiana con il tour negli stadi “OVERDOSE D’AMORE GOLD”.