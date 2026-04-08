C' è un cuore milanese in Artemis II | ecco dove sono state costruite le ali di Orion

A Nerviano sono stati realizzati i pannelli fotovoltaici che compongono le quattro “ali” di Orion, il veicolo della missione spaziale Artemis II, e le unità di controllo e distribuzione della potenza. Questi componenti sono stati prodotti in Italia e fanno parte del progetto della missione spaziale. La produzione riguarda sia le strutture fotovoltaiche che le apparecchiature per la gestione dell’energia.

Sono stati prodotti a Nerviano i pannelli fotovoltaici che compongono le quattro “ali” e le unità di controllo e distribuzione della potenza di Orion, il veicolo della missione spaziale Artemis II.Entrambi i sistemi sono stati realizzati nella sede di Leonardo e sono stati pensati per fornire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Artemis II: ecco il modulo europeo che salva l’equipaggio di OrionL’Agenzia Spaziale Europea ha progettato l’European Service Module, il sistema vitale che permetterà alla missione Artemis II di superare l’orbita... Leggi anche: Artemis II, lo sport nella navicella Orion Temi più discussi: Artemis è un fenomeno anche nei negozi: la collezione di felpe e magliette dedicate alla missione; Artemis II, l’Italia accende Orion nella corsa alla Luna; Artemis 2, verso la Luna il vettore che riporta l'umanità nello spazio; Argotec sbarca negli Usa, ma il cuore dell’azienda resta a San Mauro. Artemis II verso la Luna, la capsula Orion lascia l’orbita terrestre e apre la strada alle future basi lunariArtemis II lascia l’orbita terrestre e punta alla Luna: Orion testa rotta, sistemi e cooperazione in vista delle future basi lunari ... greenme.it Artemis II ha lasciato la Terra: il ritorno dell’umanità verso la Luna passa anche dall’Europa e dall’ItaliaDopo oltre mezzo secolo, quattro astronauti sono di nuovo in rotta verso il nostro satellite: dentro questa missione c’è molto più di un viaggio simbolico ... lasicilia.it Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra x.com Nessun uomo era mai stato lì. La missione Artemis II ha compiuto oggi il suo storico sorvolo lunare, passando a soli 6.544 km dal satellite e raggiungendo una distanza di circa 406.800 km dalla Terra, superando così il record di Apollo 13 per il punto più lonta - facebook.com facebook