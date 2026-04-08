C’è poco da stare Allegri Milan addio allo scudetto Ora blindare la Champions e riprogrammare il futuro

Dopo la sconfitta al “Maradona”, il Milan si concentra sulla fase finale della stagione, con l’obiettivo di assicurarsi un posto in Champions League. La squadra dovrà affrontare le ultime partite senza possibilità di recupero per lo scudetto, mentre i dirigenti pianificano le mosse per il futuro. La situazione attuale impone un cambio di strategia, con l’attenzione rivolta alla gestione del roster e alle sfide che aspettano nel breve termine.

C’è una sola certezza dopo l’amara notte del “Maradona“: da qui al prossimo 24 maggio il Milan non dovrà più guardare avanti ma preoccuparsi di chi c’è alle spalle. La vittoria del Napoli ha infatti spazzato via le residue speranze-scudetto dei rossoneri, ormai a 9 punti dalla vetta e obbligati a “blindare“ al più presto quello che era e resta l’obiettivo principale della stagione (e di Massimiliano Allegri ): ovvero, il ritorno in Champions League. La buona notizia è che a sette giornate il Diavolo ha un discreto vantaggio sulla quinta in classifica (la Juventus), perché sei punti dovrebbero essere rassicuranti alla luce del fatto che il calendario pare abbordabile e che lo scontro diretto coi bianconeri si giocherà a San Siro il prossimo 26 aprile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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PERCHÉ CONTE SI AUTOCANDIDA. MA ALLEGRI È IN CORSA (SMENTITE A PARTE). E VLAHOVIC SI ROMPE SEMPRE https://youtu.be/9grBtWV-jJc - facebook.com facebook

Marinozzi: “Siamo sicuri che Allegri voglia lasciare il Milan e la Champions per fare il CT della Nazionale” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com