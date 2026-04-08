C' è l' accordo | in Iran scatta la tregua per due settimane

Un accordo è stato raggiunto: in Iran sarà osservata una tregua di due settimane. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione dei bombardamenti e degli attacchi militari contro l’Iran, che entrerà in vigore immediatamente. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle condizioni dell’accordo. La misura rimarrà in vigore per il periodo stabilito, senza indicazioni su eventuali sviluppi successivi.

Il presidente americano, Donald Trump, ha accettato di sospendere i bombardamenti e gli attacchi all'Iran per due settimane. L'annuncio è arrivato nella notte italiana, poco prima dello scadere dell'ultimatum che il tycoon aveva lanciato all'Iran. Ci sono delle condizioni. La prima è l'apertura. 🔗 Leggi su Today.it

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