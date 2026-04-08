Questa settimana al Garibaldi si svolgono due concerti: venerdì alle 21, sul palco si esibisce il gruppo Golden Salt, noto per il suo successo online, e domenica invece, si esibisce Tennessee Rose con un concerto dedicato al blues. L’evento vede protagonisti musica dal vivo in un contesto che richiama pubblico di diverse età e gusti. I concerti sono organizzati in modo da offrire un’esperienza musicale diversificata e coinvolgente.

Doppio appuntamento con la musica questa settimana al Garibaldi. Venerdì alle 21 sul palco Golden Salt, il duo crossover internazionale che fonde l’eleganza della musica classica e la potenza del rock: porta in scena l’atteso concerto - show Echoes of Ruins Tour, tra atmosfere originali e immersioni cinematografiche, con Arianna Mazzarese al violino ed Eleonora Loi alla chitarra elettrica e voce. Arianna ed Eleonora sono compositrici, produttrici e performer e sono anche le fondatrici e proprietarie della etichetta indipendente Imperatrix, che gestisce Golden Salt e il suo team di collaboratori. Il pubblico di Golden Salt è cresciuto rapidamente durante la pandemia e oggi conta oltre 900mila follower sui social network e più di 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed altrettante su Facebook, Instagram e TikTok, in continua crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è la musica al Garibaldi. L’energia di Golden Salt che spopola sul web. E Tennessee Rose blues

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