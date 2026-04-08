Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Tottenham sta valutando un cambio di portiere e questo potrebbe influire sulle trattative di mercato dell’interesse italiano. La squadra inglese, guidata dall’allenatore De Zerbi, si sta concentrando sulla rosa attuale, ma sembra anche considerare possibili sviluppi futuri. La notizia ha attirato l’attenzione sul possibile trasferimento di un portiere italiano verso l’Inter.

2026-04-08 10:29:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Il nuovo Tottenham di De Zerbi deve pensare al presente senza ignorare il futuro. La situazione di classifica in Premier League è tragica, gli Spurs stanno lottando per la salvezza (sono a 30 punti, a +1 sul West Ham terzultimo) in una stagione davvero deludente. In ogni caso, il prossimo anno dovrà esserci una ricostruzione profonda, che potrebbe riguardare anche Guglielmo Vicario. L’ex Empoli, al Tottenham dal 2023, è al momento impegnato nel recupero dall’operazione ad un’ernia inguinale, ha giocato sempre titolare guadagnandosi la stima sia di Frank sia di Tudor, entrambi esonerati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Dall’Inghilterra: “Il Tottenham cambia portiere e spinge Vicario verso l’Inter”

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