Nel Varesotto è stato arrestato Elia Del Grande, sospettato della strage dei fornai. L’uomo non era tornato da un permesso pasquale e ora si trova sotto custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con il fermo. La sua identità e il motivo del suo allontanamento rimangono al momento oggetto di indagini.

Arrestato nel Varesotto Elia Del Grande, autore della strage dei fornai, che non era rientrato da un permesso pasquale. L’uomo è stato intercettato su un’auto rubata. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Catturato nel Varesotto Elia Del Grande

Del Grande catturato nel Varesotto: il latitante bloccato dopo inseguimento su auto rubataSi è conclusa nel varesotto la nuova fuga di Elia Del Grande, intercettato dai carabinieri a Varano Borghi mentre guidava un’auto rubata.

Sterminò la famiglia: trovato e arrestato Elia Del Grande nel VaresottoI carabinieri hanno rintracciato nel Varesotto e arrestato Elia Del Grande, condannato per la 'strage dei fornai', per resistenza a pubblico...

Catturato nel Varesotto Elia Del Grande

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande, arrestato il latitante in fuga per la seconda volta in sei mesi: era alla guida di un'auto rubata; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi.

Elia Del Grande arrestato nel Varesotto, carabiniere ferito nella catturaÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentar ... ansa.it

Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: era fuggito a PasquaVerso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L'uomo autore della strage di ... lapresse.it

È terminata nel primo pomeriggio di oggi la fuga di Elia Del Grande, rintracciato e arrestato dai carabinieri nel Varesotto dopo alcuni giorni di latitanza - facebook.com facebook

Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel Varesotto. Fermato dai carabinieri su un'auto risultata rubata #ANSA x.com