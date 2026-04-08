Sabato 11 aprile alle 19.30, il Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà il Gran Galà della Danza, un evento che coinvolge 17 scuole della provincia. La manifestazione si svolgerà senza assegnazione di premi e metterà in mostra le diverse espressioni della danza, con l’obiettivo di promuovere il valore sociale ed educativo dell’arte coreutica. La serata si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla danza nel territorio.

Sabato 11 aprile, alle ore 19.30, il Teatro Comunale di Catanzaro ospiterà il Gran Galà della Danza, un evento dedicato alla dimensione sociale ed educativa dell’arte coreutica che vedrà protagoniste 17 scuole della provincia. L’appuntamento, situato nel cuore del centro storico catzarese, nasce per offrire un palco di prestigio dove le realtà locali possano mostrare la propria identità artistica. L’obiettivo primario è valorizzare l’impegno e i percorsi formativi intrapresi sia dagli studenti che dai docenti del territorio. La serata sarà guidata dalla conduzione di Simona Procopio e Francesco Passafaro, che presenteranno un programma variegato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro danza per il bene: 17 scuole in un galà senza premi

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