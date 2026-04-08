Catania fanno saltare in aria un bancomat con dell' esplosivo | arrestati un uomo e una donna

Nella località di Mascalucia, alle prime ore del mattino, alcuni individui hanno fatto esplodere un bancomat con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”. L’esplosione ha causato danni allo sportello e ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Dopo l’evento, sono stati arrestati un uomo e una donna accusati di aver preso parte all’attacco. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo un del violento assalto a un bancomat avvenuto a Mascalucia, dove alle 3 del mattino alcuni individui hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico tramite un ordigno artigianale metallico detto “marmotta”. Le indagini dei carabinieri hanno condotto a un garage ritenuto punto nevralgico dell’organizzazione criminale. All’interno del locale, sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto un secondo ordigno e più di 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Sono stati sequestrati anche 200 grammi tra cocaina, crack e marijuana, già suddivise in dosi, unitamente a bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, fanno saltare in aria un bancomat con dell'esplosivo: arrestati un uomo e una donna Leggi anche: Fanno saltare in aria un bancomat, ma una delle bombe non esplode: paura in Irpinia, evacuata l’area Leggi anche: Doppia marmotta: i banditi fanno saltare in aria un altro bancomat nel Brindisino Temi più discussi: Catania, prova a far saltare bancomat con tecnica della marmotta: arrestato; Catania, tentano di far saltare bancomat: fermati dai carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento; Catania, Pasquetta da incubo: i rossazzurri perdono in casa col Picerno; Catania, accoltella la moglie in strada. La donna voleva separarsi. Catturato il marito. Catania, fanno saltare in aria un bancomat con dell'esplosivo: arrestati un uomo e una donnaI carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo un del violento assalto a un bancomat avvenuto a Mascalucia, dove alle 3 del mattino alcuni individui hanno fatto saltare in aria ... lapresse.it Catania, prova a far saltare bancomat con tecnica della marmotta: arrestatoCatania, prova a far saltare bancomat con tecnica della marmotta: arrestato ... msn.com ASSALTO AL BANCOMAT DI MASCALUCIA, SCOPERTA BASE OPERATIVA: SEQUESTRATI ESPLOSIVI E DROGA, DUE ARRESTI MASCALUCIA – Non si è mai fermata l’attività investigativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania dopo il viole - facebook.com facebook