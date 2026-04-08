Catania fanno saltare in aria un bancomat con dell' esplosivo | arrestati un uomo e una donna

Da lapresse.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella località di Mascalucia, alle prime ore del mattino, alcuni individui hanno fatto esplodere un bancomat con un ordigno artigianale chiamato “marmotta”. L’esplosione ha causato danni allo sportello e ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania. Dopo l’evento, sono stati arrestati un uomo e una donna accusati di aver preso parte all’attacco. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti dopo un del violento assalto a un bancomat avvenuto a Mascalucia, dove alle 3 del mattino alcuni individui hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico tramite un ordigno artigianale metallico detto “marmotta”. Le indagini dei carabinieri hanno condotto a un garage ritenuto punto nevralgico dell’organizzazione criminale. All’interno del locale, sottoposto a perquisizione, è stato rinvenuto un secondo ordigno e più di 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Sono stati sequestrati anche 200 grammi tra cocaina, crack e marijuana, già suddivise in dosi, unitamente a bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Catania, fanno saltare in aria un bancomat con dell'esplosivo: arrestati un uomo e una donna

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