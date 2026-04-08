Castagner Gorini e Vinti | il Comune di Perugia li proclama personaggi illustri

Arriva un ulteriore e formale riconoscimento per tre personaggi che hanno scritto parti importanti della storia della città di Perugia.Si tratta di Ilario Castagner, Vittorio Gorini e Paolo Vinti per i quali la giunta comunale, nel corso della seduta dell’8 aprile, ha disposto la definizione di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Una guida inclusiva racconta venti personaggi illustri della cittàVenti personaggi storici legati alla città nella guida ‘I love my illustri ferraresi’.

Giornate dei personaggi illustri: ecco 34 case museo da visitare in Emilia RomagnaBologna, 7 aprile 2026 - Due giorni per entrare nelle case dove la storia è passata davvero.

Perugia, il Comune fa le analisi a 50mila alberi: 2mila sono a rischioCinquantamila alberi sotto la lente. Sono quelli presenti nei parchi e nei viali alberati della città. Il Comune di Perugia li sta monitorando nell’ambito del censimento arboreo e la ricognizione, ... ilmessaggero.it

Perugia, il Comune vuole chiudere al traffico Borgo Bello, petizione di residenti e commercianti: «No»PERUGIA - Da qualche giorno, tra negozi, nelle vie e piazze del Borgo Bello, circola una petizione. Una lettera scritta con toni civili, ma decisi, con cui alcuni residenti e commercianti del ... ilmessaggero.it