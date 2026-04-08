Cassano accende Napoli-Milan | Uno schifo non si può giocare per lo 0-0

Dopo la partita tra Napoli e Milan, le dichiarazioni di un ex calciatore hanno suscitato discussioni: l’ex giocatore ha definito la gara uno

“Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo. Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale”. Parole che non sono sicuramente passate inosservate, visto che la partita tra le due squadre è stata tutto meno che esaltante. In tanti si sono schierati dalla parte di Cassano, altri hanno criticato la sua scelta di parole. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Cassano: “Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi …”Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta.

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