Casoni allarme truffa | il Comune mette in guardia sulla raccolta fondi online

Il Comune ha diffuso un avviso riguardante un appello online per l’acquisto di casoni lagunari a Marano. L’iniziativa, promossa in modo anonimo su vari siti, non è stata autorizzata dall’amministrazione locale. L’ente ha avvertito i cittadini sui potenziali rischi di truffa legati a questa raccolta fondi, invitando a prestare attenzione e a verificare le fonti prima di effettuare donazioni.

Un appello online per acquistare i casoni lagunari di Marano finisce nel mirino del Comune. L’iniziativa, promossa in forma anonima su diversi siti, non è riconosciuta dall’amministrazione, che mette in guardia i cittadini: chi dona rischia di essere raggirato. L'Amministrazione ha infatti preso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Tentativo di truffa telefonica, il Comune di Atripalda mette in guardia i cittadini"Il Comune di Atripalda non opera in questo modo e non richiede MAI la restituzione di fondi o pagamenti tramite telefonate, WhatsApp o messaggi" È... Deepfake, la nuova truffa online che ci mette la faccia: allarme nazionale della Polizia di StatoDeepfake e truffe online: la Polizia di Stato spiega come non cadere nel tranello. Argomenti più discussi: Potrebbe essere una truffa, il Comune lancia l’allarme sulla raccolta fondi online per salvare i casoni; Finte chiamate dal numero dei carabinieri: è allarme. Allarme truffe a Sala Consilina: falsi Carabinieri al telefono svuotano le case. Ecco come difendersi dallo spoofingNuova ondata di truffe a Sala Consilina: i malviventi fingono di essere Carabinieri per indurre i cittadini a uscire di casa e svaligiare le abitazioni. L'Amministrazione lancia l'allerta: scopri come ... infocilento.it Allarme truffe: Finti agenti in azioneDalle parole ai fatti. Prima l’appello del sindaco Francesco Vassallo, attenzione alle truffe, ci sono finti incaricati di aziende che vendono servizi e finti uomini che si aggirano con il tesserino ... ilgiorno.it Nuovo capitolo della vicenda della vendita all'asta di due casoni a Marano Lagunare. Il Comune si dissocia completamente dalla raccolta fondi comparsa online promossa in forma anonima. - facebook.com facebook Sono andata in bici lungo la ciclabile dei Casoni di paglia a Caorle (tra natura e tradizioni ancora vivissime) x.com