Caso Tramontano | la Cassazione decide tra odio e premeditazione

Oggi, 8 aprile 2026, la Corte di Cassazione si pronuncerà sul caso di Alessandro Impagnatiello, un procedimento giudiziario che riguarda questioni di carattere penale. La sentenza si inserisce in un procedimento che ha avuto sviluppi recenti e coinvolge aspetti legati all’odio e alla premeditazione. La decisione della Corte si attende come passaggio fondamentale nel percorso giudiziario dell’imputato.

Alessandro Impagnatiello affronta oggi, mercoledì 8 aprile 2026, il giudizio della Suprema Corte di Cassazione. L’ex barman è condannato all’ergastolo per l’uccisione di Giulia Tramontano, avvenuta il 27 maggio 2023 a Senago con 37 colpi di coltello mentre la donna era al settimo mese di gravidanza. Il procedimento odierno si concentra sulla definizione giuridica del movente e sulle circostanze dell’atroce delitto. Mentre l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, il dibattito legale si sposta ora sull’applicabilità di specifiche aggravanti che determinano la natura della pena. L’evento si inserisce in un quadro di criticità sociale che colpisce diverse aree della Lombardia, dove la densità abitativa delle zone metropolitane come Milano si intreccia con i centri più piccoli come Senago. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Tramontano: la Cassazione decide tra odio e premeditazione Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo è la premeditazioneMilano, 13 febbraio 2026 - Ha assassinato Giulia Tramontano e ad aprile Alessandro Impagnatiello sarà in Cassazione dove si riproporrà la questione... Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneMilano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato... Si parla di: Maltrattamenti all’ex compagna, confermata la condanna per il rapper Amnesia. Femminicidio Tramontano, oggi in Cassazione l’udienza che decide sull’ergastolo di ImpagnatielloDopo la condanna al massimo della pena dell’Appello, i giudici della Suprema Corte devono pronunciarsi su due ricorsi: l’accusa chiede che venga riconosciuta ... milano.repubblica.it Alessandro Impagnatiello, il processo oggi in Cassazione: il nodo premeditazione e l'ergastolo che può cadereAlessandro Impagnatiello arriva in Cassazione. Il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano arriva davanti ai giudici supremi e potrebbe chiudersi oggi con un verdetto destinato a ... leggo.it