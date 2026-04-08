La Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento civile relativo alla morte di Roberta Repetto, avvenuta nel 2020 a causa di un melanoma. La donna, di 40 anni, era deceduta dopo aver subito l’asportazione di un neo su un tavolo da cucina presso un centro olistico. La decisione riguarda la possibilità che la paziente avrebbe potuto essere salvata, secondo quanto emerso nel procedimento.

Roberta Repetto, la quarantenne morta nel 2020 a causa di un melanoma dopo l’asportazione di un neo avvenuta su un tavolo da cucina in un centro olistico, avrebbe potuto essere salvata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha riaperto il capitolo del risarcimento civile per la famiglia della donna. Il neo rimosso nel centro olistico. L’intervento era stato eseguito all’interno del Centro olistico Anidra di Borzonasca, nell’area di Genova, dal medico bresciano Paolo Oneda. Il centro era guidato dal cosiddetto “guru” Paolo Bendinelli, successivamente assolto in via definitiva. L’asportazione del neo avvenne senza effettuare alcun esame istologico, passaggio fondamentale che avrebbe consentito di individuare immediatamente il tumore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Roberta Repetto, la Cassazione riapre il fronte civile: “Poteva essere salvata”

Morte di Roberta Repetto, il 20 gennaio in Cassazione il ricorso sull'assoluzione del medicoPaolo Oneda è stato assolto "perché il fatto non sussiste" nell'ultimo processo di Appello, la sorella Rita ha depositato il ricorso mentre la...

Zoe Trinchero, l'autopsia chiarirà se poteva essere salvataZoe poteva essere salvata se il suo aggressore, invece di gettarla in un canale profondo tre metri dopo averla selvaggiamente picchiata, avesse...

Si parla di: Morte di Roberta Repetto: riconosciuta la responsabilità del dottor Oneda.

CASSAZIONE REPETTO Morta dopo l’asportazione di un neo in casa: la Cassazione riapre il caso RepettoRoberta Repetto, scomparsa a 40 anni nel 2020 per un melanoma, avrebbe potuto salvarsi. Lo afferma la Corte di Cassazione ... statoquotidiano.it

Genova, caso Roberta Repetto: Cassazione riapre il processo civile, possibile risarcimento per mancata informazione sul melanomaSe Roberta Repetto, la donna di 40 anni deceduta dopo l’asportazione di un neo eseguita su un tavolo da cucina nel centro Anidra ... telenord.it