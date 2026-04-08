Caso Regeni stop ai fondi pubblici per il docufilm | si dimettono due membri della Commissione

Due membri della Commissione del Ministero della Cultura si sono dimessi in seguito alla decisione di sospendere i finanziamenti pubblici per un docufilm dedicato a Giulio Regeni. La misura ha suscitato reazioni tra parlamentari e rappresentanti del settore culturale, portando a interrogazioni e proteste. La questione riguarda il ritiro del sostegno economico da parte dell’ente pubblico, che ha generato discussioni sulla trasparenza e la gestione delle risorse.

Il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni scatena proteste, interrogazioni parlamentari e dimissioni nella commissione del Ministero della Cultura Al centro della vicenda c’è il docufilm “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti,già premiato con il Nastro della Legalità 2026 e distribuito nelle sale. Nonostante il riconoscimento e il valore civile dell’opera, il progetto non è stato incluso tra quelli finanziati dal Ministero della Cultura, scatenando reazioni immediate. La conseguenza più clamorosa è arrivata con ledimissioni di due membri della commissione:Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti hanno lasciato l’incaricodenunciando una distanza sempre più marcata rispetto ai criteri e alle modalità di valutazione adottate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Regeni, stop ai fondi pubblici per il docufilm: si dimettono due membri della Commissione Leggi anche: Niente fondi al docufilm su Regeni, si dimettono due membri della commissione Mic Caso Regeni, si dimettono Mareghetti e Galimberti dalla Commissione del Mic dopo il No ai fondi per il filmFa discutere l'esclusione dal finanziamento pubblico del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" di Simone Manetti, stabilito dal... Temi più discussi: Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film; Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioni; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione; No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti. Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui filmLasciano il critico Mereghetti e lo story editor Galimberti: lettera di rinuncia dopo le polemiche per le scelte sulle opere fa finanziare ... repubblica.it No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla CommissioneLeggi su Sky TG24 l'articolo No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione ... tg24.sky.it Il caso dei mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni. Le associazioni degli autori cinematografici chiedono urgenti spiegazioni sui criteri della commissione ministeriale che eroga i contributi. - facebook.com facebook Il caso Regeni scuote il sistema dei finanziamenti al cinema x.com