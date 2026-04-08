Il 3 febbraio 2026 si apre il processo “Hydra” sul consorzio, segnando una svolta significativa nel panorama giudiziario. È da tempo che non si assiste a un caso di collaboratori di giustizia così rilevante, l’ultima volta risale ai tempi di Buscetta. I pubblici ministeri hanno presentato le accuse, concentrandosi su elementi che coinvolgono direttamente il consorzio e le reti di attività illecite associate. La vicenda si sviluppa con udienze e testimonianze che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica.

E’ il 3 febbraio del 2026 quando i Pubblici Ministeri titolari del processo “Hydra” sul consorzio di mafie a Milano chiedono a Gioacchino Amico, che ha appena deciso di collaborare, di confermare l’esistenza della associazione mafiosa a più teste e lui risponde: “L’associazione c’e?, e? nata nel 2019 ed e? proprio questa unione di tutte le tre mafie, per non dire forse la quarta albanese che forse manca anche agli occhi sociali, che e? quella piu? spietata”. L’anno della fondazione dunque è lo stesso del selfie con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una coincidenza che di per sé non ha alcuna rilevanza particolare allo stato, se non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Amico, era dai tempi di Buscetta che i collaboratori di giustizia non andavano così di moda

Costacurta commenta la partita di Pasalic in Champions: “Era dai tempi di Baresi nel ’94 che non vedevo…”È stata una due giorni di Champions League molto intensa per le squadre italiane impegnate nella massima competizione europea per club.

Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Mogol: “Era un caro amico, negli ultimi tempi era un po’ depresso”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica...

Temi più discussi: Il caso del selfie tra Meloni e Amico, l'uomo del clan Senese (oggi collaboratore di giustizia). La premier attacca: Fango nel ventilatore; Caso Ramy, chiesto il processo per i carabinieri (e per l'amico del 19enne); Pamela, l’amico chiarisce: Dai carabinieri ma solo informalmente; Ramy, chiesto il processo per il carabiniere e per l'amico del 19enne morto a Milano: per i pm fu omicidio stradale.

Caso Gioacchino Amico, quando Fidanza lo ringraziava dal palco del Grande NordFebbraio 2019, a Milano si tiene il primo congresso federale di Grande Nord. Tanti gli interventi, in apertura quelli degli ospiti come Carlo Fidanza, deputato di Fratelli d'Italia. Che, dal palco, ri ... milano.repubblica.it

La foto di Giorgia Meloni con l'uomo del Clan Senese. Il caso Amico arriva a ReportNato a Canicattì nel 1986, Gioacchino Amico è considerato dagli inquirenti una figura chiave nel narcotraffico al Nord. Ritenuto vicino al clan Senese, avrebbe avuto un ruolo decisionale nelle ... tp24.it

Meloni furiosa sul caso Amico: “Fango e attacchi politici”. Scontro totale con la stampa https://tg.la7.it/politica/meloni-caso-amico-fratelli-italia-mafia-polemica-07-04-2026-255191 - facebook.com facebook

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