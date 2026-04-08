Negli ultimi dieci anni, tra il 2015 e il 2025, i prezzi delle case e degli affitti in Italia sono aumentati di meno del 20 per cento, secondo i dati diffusi da Eurostat. Questa crescita si colloca tra le più basse all’interno dell’Unione europea, posizionando il paese in fondo alla classifica dei Paesi con l’aumento più consistente. I numeri evidenziano un incremento contenuto rispetto ad altri Stati membri.

Tra il 2015 e la fine del 2025, i prezzi delle abitazioni e degli affitti in Italia sono cresciuti meno del 20%, collocando l’Italia tra gli ultimi posti nell’Unione europea, come emerge dalle ultime pubblicazioni di Eurostat. Dietro di noi solo Grecia e Finlandia, con quest’ultima addirittura in calo per quanto riguarda il valore delle case. Il risultato appare positivo per chi cerca casa, ma la realtà è più complessa di così. Prezzi delle case: Italia tra gli ultimi in Ue. Negli ultimi dieci anni i prezzi delle abitazioni nell’Ue hanno registrato un aumento del 64,9%, mentre gli affitti del 21,8%. Nel confronto tra il quarto trimestre 2025 e il 2015 spiccano alcuni numeri in merito ai prezzi delle case: Ungheria +290%;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case e affitti, Italia agli ultimi posti Ue: crescita sotto il 20% in 10 anni

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Dato che con le case editrici sto perdendo tempo con la mia *Baronessa Scalza*, invece di darmi all’ippica ho deciso di affacciarmi con il mio inedito in un settore in cui il “no” è la regola, e proprio per questo ogni piccolo “sì” pesa di più. - facebook.com facebook