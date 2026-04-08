Cascina con ' Luce insieme' l' energia elettrica diventa green | presentato l' accordo tra comune ed Ecofor Service

A Cascina è stato annunciato un nuovo accordo tra il comune e l’azienda Ecofor Service che permette di fornire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ai residenti di Latignano e ai commercianti di corso Matteotti. L’energia, derivata dalla discarica di Gello, sarà distribuita nelle aree coinvolte, contribuendo a rendere più sostenibile l’approvvigionamento energetico locale. L'iniziativa si chiama

Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la platea dei cittadini e delle imprese che potranno attivare la fornitura a tariffe agevolate dell’energia elettrica ‘verde’ ricavata dal biogas. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Energia elettrica green: a Cascina arriva “Luce insieme” in sinergia con Ecofor ServiceCascina (PI), 8 aprile 2026 – Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Temi più discussi: Cascina, con 'Luce insieme' l'energia elettrica diventa green: presentato l'accordo tra comune ed Ecofor Service; Cascina, accordo con Ecofor Service: ecco 'Luce insieme'; Energia verde a tariffa agevolata per Latignano; Da Ecofor Service a cittadini e imprese energia green a prezzi agevolati. Cascina, accordo con Ecofor Service: ecco 'Luce insieme'Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la ... gonews.it Energia low cost Intesa Cascina-Ecofor ServiceFornitura elettrica verde a prezzi calmierati per i negozi e le attività del Corso Matteotti e per le utenze domestiche di Latignano ... lanazione.it PONTEDERA La letteratura torna protagonista con due nuovi Ecoincontri (organizzati da Ecofor service) in programma aprile, inseriti nel festival letterario... - facebook.com facebook