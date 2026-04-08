Casciago | un milione di euro per lo sport green e inclusivo

Il Comune di Casciago ha annunciato un investimento di circa un milione di euro per la riqualificazione di una palestra situata in via Grinzia. Il progetto prevede la trasformazione dello spazio in un centro sportivo moderno, accessibile a tutti e con un focus sulla sostenibilità ambientale. Entro il 2027, si punta a eliminare le barriere architettoniche e a migliorare l’efficienza energetica dell’impianto.

Il Comune di Casciago trasformerà la palestra di via Grinzia in un centro sportivo all’avanguardia grazie a un investimento che sfiora il milione di euro, con l’obiettivo di abbattere ogni barriera architettonica e migliorare l’efficienza energetica entro il 2027. L’operazione finanziaria vede l’impiego di 847 mila euro stanziati da Regione Lombardia, a cui si sommano circa 90 mila euro provenienti dal bilancio comunale. Questo fondo permetterà di rinnovare una struttura che rappresenta l’epicentro dell’attività motoria locale fin dagli anni ’80. L’intervento, coordinato dagli uffici del comune insieme a uno studio esperto in architettura ecosostenibile, mira a rendere l’impianto un luogo totalmente aperto a ogni utente, eliminando gli ostacoli ha difficoltà motorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casciago: un milione di euro per lo sport green e inclusivo Milano: 140mila euro per 6 progetti di sport inclusivoUna cena di beneficenza svoltasi il 12 marzo presso la Casa Italia paralimpica di Milano ha raccolto fondi per sei progetti sociali legati allo sport... Sport paralimpico e inclusivo, la Regione investe 520 mila euroLa Regione Friuli Venezia Giulia conferma e rafforza la propria politica di sostegno allo sport come strumento di inclusione sociale. Si parla di: Da Regione Lombardia 2,8 milioni per scuole ed edifici pubblici del Varesotto: ecco tutti i progetti finanziati. Casciago, la palestra comunale cambia volto: quasi un milione di euro per l’efficienza e l’inclusioneFinanziamento da 847 mila euro da Regione Lombardia per lo storico impianto di via Grinzia. Lavori al via entro settembre: un anno di cantiere per renderlo accessibile e green ... varesenews.it Manutenzione straordinaria a Casciago: al via i lavori al cimiteroGli interventi di sistemazione inizieranno giovedì 9 aprile e proseguiranno fino alla fine dell’anno. Il Comune: «Impegno massimo per ridurre i disagi ai visitatori» ... varesenews.it