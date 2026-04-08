A Casavatore, davanti alla scuola elementare De Curtis, si sono riuniti molti genitori in modo spontaneo, protestando per le accuse di presunti abusi su minori. La manifestazione è nata in risposta alle notizie di un'indagine in corso riguardante presunti comportamenti illeciti all’interno dell’istituto. La polizia ha presidiato il luogo per garantire l’ordine pubblico mentre si attendono aggiornamenti sull’indagine.

Momenti di forte tensione davanti all’istituto comprensivo De Curtis di Casavatore, in provincia di Napoli, dove numerosi genitori hanno organizzato un presidio spontaneo dopo le gravi accuse di presunti abusi su minori. Al centro della vicenda un collaboratore scolastico, attualmente oggetto di un’indagine ufficiale. La protesta delle famiglie è esplosa nelle prime ore della mattinata, tra paura e richiesta di verità. I genitori chiedono chiarezza immediata e maggiori garanzie sulla sicurezza dei propri figli all’interno della scuola. A sostenere i manifestanti è intervenuto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, accompagnato dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casavatore, sospetti abusi in una scuola: scatta la protesta dei genitori

Presunti abusi in una scuola a Casavatore, genitori in protesta: allontanato un collaboratore scolasticoI genitori hanno attivato un presidio davanti alla scuola e hanno ottenuto un incontro con il dirigente scolastico, che ha confermato di aver avviato...

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Casavatore, presunti abusi a scuola: genitori in protesta davanti al De Curtis, indagini in corsoCasavatore (Napoli) - Un presidio spontaneo, la rabbia composta di decine di famiglie e una richiesta che si leva con forza: fare chiarezza subito. È il ... pupia.tv

Francesco Emilio Borrelli. . Questa mattina sono stato a Casavatore, all'istituto comprensivo De Curtis, dove un folto gruppo di genitori si è radunato in un presidio spontaneo. La protesta è scattata a seguito di gravissime accuse nei confronti di un collaborator - facebook.com facebook