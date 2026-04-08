Casa Optima rafforza il management | Balocco nuova direttrice della Business Unit Decoration

Casa Optima ha annunciato la nomina di Monica Balocco come nuova direttrice della Business Unit Decoration. Balocco, già membro del consiglio di amministrazione, ricopriva il ruolo di Group Project Manager Officer prima della promozione. La società, attiva nel settore del gelato artigianale, della pasticceria e delle bevande miscelate, ha deciso di rafforzare il management con questa scelta.