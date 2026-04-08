Casa Optima rafforza il management | Balocco nuova direttrice della Business Unit Decoration
Casa Optima ha annunciato la nomina di Monica Balocco come nuova direttrice della Business Unit Decoration. Balocco, già membro del consiglio di amministrazione, ricopriva il ruolo di Group Project Manager Officer prima della promozione. La società, attiva nel settore del gelato artigianale, della pasticceria e delle bevande miscelate, ha deciso di rafforzare il management con questa scelta.
Casa Optima, gruppo leader nel settore del gelato artigianale, della pasticceria d’eccellenza e del bere miscelato, ha comunicato di aver nominato Monica Balocco - già membro del Board come Group Project Manager Officer - nuova direttrice della Business Unit (BU) Decoration, rafforzando il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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