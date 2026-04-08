"Come Minniti a Lucca". Il consiglioere di opposizione a Capannori, di "Noi Moderati", Domenico Caruso, commenta la vicenda della revoca delle deleghe all’ex assessore Del Carlo. "E’ necessario che il primo cittadino di Capannori riferisca al più presto in consiglio comunale – scrive in una nota Caruso – per chiarire le ragioni di una scelta che priva la città di un uomo politico di comprovata competenza, preparazione e dedizione che ha sempre operato nell’esclusivo interesse della comunità". "Bisogna – aggiunge Caruso – fare chiarezza sui reali motivi della defenestrazione di Del Carlo, al di là della versione dei fatti contenuta nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caruso: "Fatto a Del Carlo come a Minniti"

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Marco MinnitiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

GF Vip 2026, Selvaggia smaschera Paola Caruso: cosa ha fatto prima di entrare nella CasaNella puntata del Grande Fratello Vip 2026 andata in onda su Canale 5, l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha smascherato Paola Caruso che a sua volta...

Argomenti più discussi: L’eredità scientifica di Carlo de Marchesetti a cento anni dalla scomparsa; Caruso (Noi Moderati): Il sindaco riferisca al Consiglio i motivi della revoca a Del Carlo; Castel Di Sangro, elezioni amministrative: la lista 'Continuità per il progresso' per Caruso sindaco definisce priorità su mobilità, servizi turismo e sanità.; L'audizione shock della commissaria: Omertà, debiti e stanze chiuse a chiave. Qui la politica ha fallito.

Caruso (Noi Moderati): Il sindaco riferisca al Consiglio i motivi della revoca a Del CarloIl consigliere di opposizione: Era lì in forza delle 700 preferenze degli elettori. Al suo posto vada un consigliere eletto ... luccaindiretta.it

Con il sovrintendente Michele Galli abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per i fatti gravi e preoccupanti che emergono dal Bilancio 2024 del Teatro Carlo Felice, chiuso dalla precedente gestione. Nel 2022 sono s - facebook.com facebook