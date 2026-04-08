Caruso | Fatto a Del Carlo come a Minniti

Da lanazione.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Come Minniti a Lucca". Il consiglioere di opposizione a Capannori, di "Noi Moderati", Domenico Caruso, commenta la vicenda della revoca delle deleghe all’ex assessore Del Carlo. "E’ necessario che il primo cittadino di Capannori riferisca al più presto in consiglio comunale – scrive in una nota Caruso – per chiarire le ragioni di una scelta che priva la città di un uomo politico di comprovata competenza, preparazione e dedizione che ha sempre operato nell’esclusivo interesse della comunità". "Bisogna – aggiunge Caruso – fare chiarezza sui reali motivi della defenestrazione di Del Carlo, al di là della versione dei fatti contenuta nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Caruso: "Fatto a Del Carlo come a Minniti"

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