Carrara | l’ex mercato diventa un rudere aperto e pericoloso

A Carrara, l’ex mercato coperto, ormai in stato di abbandono, si presenta come un edificio fatiscente con un varco nel vetrocemento aperto. Un commerciante di Avenza ha segnalato l’ampliamento di questo varco, che rende la struttura pericolosa e frequentata da persone senza fissa dimora. La struttura si trova in condizioni di degrado e viene utilizzata come rifugio e deposito di oggetti non identificati.

Giuliano Torre, commerciante di Avenza, denuncia l’estensione di un varco nel vetrocemento dell’ex mercato coperto di Carrara, struttura fatiscente diventata rifugio per sbandati e deposito di oggetti ignoti. Il deterioramento della struttura è accelerato nonostante i precedenti interventi di sicurezza. Un’apertura nel materiale trasparente, già segnalata in precedenza, ha le proprie dimensioni raddoppiare, trasformandosi in un vero e proprio punto d’accesso per chiunque voglia penetrare nell’edificio. La situazione assume connotati preoccupanti per la sicurezza dei più piccoli. Il figlio di dieci anni di Giuliano Torre ha infatti manifestato il desiderio di esplorare quel buco, evidenziando come la naturale curiosità infantile possa esporre i bambini a rischi concreti all’interno di un rudere pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara: l’ex mercato diventa un rudere aperto e pericoloso Leggi anche: Un libro aperto, un segnalibro e un enigma: il ritratto di Cariani alla Carrara Leggi anche: Il caso dell'amico magistrato Larocca diventa pericoloso Argomenti più discussi: Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di Avenza; Quarant’anni dalla tripletta a Carrara, Telesio a Radio Picco: Non è una partita come le altre; Pistoia - La Nazione; Telesio: Nello Spezia ho visto poca cattiveria. A Carrara un pari non basta. Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di AvenzaSpaccate le finestre di vetro cemento: l’edificio torna a essere dormitorio. Lo scorso marzo il Comune fece sigillare le aperture per impedire le entrate. msn.com Non so se chiedere scusa agli abitanti di Massa o Di Carrara e faceva pure schifo eh! andate a vedervi l' originale - facebook.com facebook In #A12, 3 km di coda per incidente al km 107 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova #viabiliTOS x.com