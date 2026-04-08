Carrara | l’ex mercato diventa un rudere aperto e pericoloso

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carrara, l’ex mercato coperto, ormai in stato di abbandono, si presenta come un edificio fatiscente con un varco nel vetrocemento aperto. Un commerciante di Avenza ha segnalato l’ampliamento di questo varco, che rende la struttura pericolosa e frequentata da persone senza fissa dimora. La struttura si trova in condizioni di degrado e viene utilizzata come rifugio e deposito di oggetti non identificati.

Giuliano Torre, commerciante di Avenza, denuncia l’estensione di un varco nel vetrocemento dell’ex mercato coperto di Carrara, struttura fatiscente diventata rifugio per sbandati e deposito di oggetti ignoti. Il deterioramento della struttura è accelerato nonostante i precedenti interventi di sicurezza. Un’apertura nel materiale trasparente, già segnalata in precedenza, ha le proprie dimensioni raddoppiare, trasformandosi in un vero e proprio punto d’accesso per chiunque voglia penetrare nell’edificio. La situazione assume connotati preoccupanti per la sicurezza dei più piccoli. Il figlio di dieci anni di Giuliano Torre ha infatti manifestato il desiderio di esplorare quel buco, evidenziando come la naturale curiosità infantile possa esporre i bambini a rischi concreti all’interno di un rudere pericoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

carrara l8217ex mercato diventa un rudere aperto e pericoloso
© Ameve.eu - Carrara: l’ex mercato diventa un rudere aperto e pericoloso

Leggi anche: Un libro aperto, un segnalibro e un enigma: il ritratto di Cariani alla Carrara

Leggi anche: Il caso dell'amico magistrato Larocca diventa pericoloso

Argomenti più discussi: Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di Avenza; Quarant’anni dalla tripletta a Carrara, Telesio a Radio Picco: Non è una partita come le altre; Pistoia - La Nazione; Telesio: Nello Spezia ho visto poca cattiveria. A Carrara un pari non basta.

Bivacco al mercato coperto. Di nuovo degrado nella struttura di AvenzaSpaccate le finestre di vetro cemento: l’edificio torna a essere dormitorio. Lo scorso marzo il Comune fece sigillare le aperture per impedire le entrate. msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.