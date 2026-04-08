Carpinfiore 2026 la primavera sboccia con un serpentone verde in centro storico

Nel centro storico di Carpi, la primavera si annuncia con un lungo serpentone verde che attraversa le vie principali. Questa installazione, realizzata con piante e fiori, sta attirando l'attenzione dei cittadini e dei visitatori. L'iniziativa mira a valorizzare l'ambiente urbano e a rendere più vivace l'area durante la stagione più mite dell'anno. La presenza di questa decorazione naturale sta modificando il volto della zona centrale della città.

Il centro storico di Carpi si prepara ad accogliere la stagione più mite dell'anno trasformandosi in uno spettacolare giardino urbano. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna "Carpinfiore", la mostra mercato florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, patrocinata dal Comune e dalle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Tempo stabile e soleggiato, a Palermo sboccia la primavera con temperature fino a 23 gradiSecondo le previsioni di 3BMeteo, l'alta pressione è tornata a dominare sulla Sicilia ma non si pu parlare di una svolta definitiva.