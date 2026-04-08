Carpinfiore 2026 la primavera sboccia con un serpentone verde in centro storico

Nel centro storico di Carpi, la primavera si annuncia con un grande serpentone verde che attraversa le vie principali. La zona si sta preparando per accogliere l’arrivo della stagione più mite, trasformandosi in un’area ricca di piante e fiori. La manifestazione Carpinfiore 2026 coinvolge diverse iniziative e decorazioni floreali che abbelliscono le strade cittadine. Le autorità hanno annunciato interventi per valorizzare gli spazi pubblici e promuovere eventi dedicati alla natura.

Il centro storico di Carpi si prepara ad accogliere la stagione più mite dell'anno trasformandosi in uno spettacolare giardino urbano. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna "Carpinfiore", la mostra mercato florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, patrocinata dal Comune e dalle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Sboccia la primavera tra y?kai giapponesi e caccia al tesoro arborea: il programma di "Primavera in piazza"Per gli appassionati di natura e scienza, il Centro Studi Naturalistici Valconca propone laboratori di microscopia con Cristian Gori (dalle 10 alle... Argomenti più discussi: Carpinfiore 2026, la primavera sboccia con un serpentone verde in centro storico; E’ Primavera con Carpinfiore; Sabato 11 e domenica 12 aprile il centro diventa un giardino a cielo aperto con Carpinfiore; La Ginecologia di Carpi partecipa all’Open Week Salute Donna di Onda, due giornate di visite ed esami. E’ Primavera con CarpinfioreSabato 11 e domenica 12 aprile, il centro storico di Carpi si trasformerà in un giardino a cielo aperto con Carpinfiore, la manifestazione più attesa e amata dal pubblico. Un’edizione ricca di esposit ... temponews.it Sabato 11 e domenica 12 aprile, il centro storico di Carpi si trasformerà in un giardino a cielo aperto con Carpinfiore, la manifestazione più attesa e amata dal pubblico. Un’edizione ricca di espositori, tra cui alcuni dei più rinomati floricoltori a livello nazionale. - facebook.com facebook