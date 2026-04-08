Il Consiglio comunale di Carpi ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924. La delibera è stata approvata durante la seduta di martedì 7 aprile, con il voto di membri del centrosinistra e di Forza Italia. La revoca riguarda il riconoscimento che era stato dato durante il periodo del regime fascista. La decisione si inserisce in un procedimento avviato negli ultimi mesi.

Il Consiglio comunale di Carpi, nella seduta di martedì 7 aprile, ha approvato la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 17 maggio 1924, in piena epoca fascista. Si completa quindi il percorso intrapreso dalla maggioranza, ma che nella città dei Pio aveva subito una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Temi più discussi: Carpi revoca la cittadinanza a Mussolini, la proposta è di Forza Italia; Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini. Su proposta di Forza Italia; Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini grazie all'asse tra centrosinistra e Forza Italia; Carpi revoca la cittadinanza a Mussolini, la proposta è di Forza Italia. Lega e FdI non votano.

Carpi revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini, la proposta è di Forza Italia: Lega e FdI non votanoLa delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. corrieredibologna.corriere.it

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Forza Italia, Barelli verso il ministero delle Imprese per lasciare a Marina B. il posto da capogruppo. Il capogruppo verso la nomina come vice di Urso. Domani vertice Marina-Tajani. @salvini_giacomo x.com

Cresciuto come giornalista a Panorama, era considerato vicino a Forza Italia. Oggi è il coordinatore di Progetto civico - facebook.com facebook