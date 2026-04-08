Caro carburanti ed energia In municipio corrono ai ripari | Se non si ferma tagliamo la spesa

In municipio si sta valutando come affrontare l’aumento dei costi di carburanti ed energia. Le autorità locali hanno annunciato che, in assenza di interventi per contenere le spese, potrebbero essere prese misure come il taglio di alcune voci di bilancio. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per le spese energetiche e le conseguenze sui servizi pubblici offerti alla cittadinanza.

Caro carburanti ed energia, in municipio cominciano a sudare freddo. "Non intendiamo alzare tasse e tributi a causa dell’aumento dei costi generalizzato provocato dal caro energie e carburanti, ma se la crisi in Medio Oriente non dovesse risolversi in breve tempo, con un ritorno alla condizione di equilibrio precedente per il costo dei carburanti, allora dovremo intervenire con dei tagli". L’assessore al Bilancio Juri Magrini ha già cominciato a fare di conto prendendo come punto di riferimento l’effetto provocato dalla guerra in Ucraina. "Abbiamo bene in mente cosa accadde quattro anni fa, nel 2022. L’incremento del costo dell’energia, e non solo quello, provocò una reazione a catena che interessò una vastità di prodotti e prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caro carburanti ed energia. In municipio corrono ai ripari: "Se non si ferma, tagliamo la spesa" Guerra e caro carburanti: l’Irlanda corre ai ripari contro i prezzi che volanoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Carburanti, via libera del governo a dl su caro prezzi. Meloni: “Tagliamo 25 centesimi al litro”L’intervento sul caro Carburanti, saltato nel Consiglio dei ministri di martedì scorso, alla fine arriva sul tavolo del governo a quattro giorni dal... Temi più discussi: Ue invita a austerità su carburanti: smart working e meno voli; Carburanti, l'Ue: Pronti a possibili interruzioni, limitare voli e auto, lavorare da casa. Taglio accise, il governo decide venerdì; Crisi energia: l'appello di 5 Paesi all'Ue per tassa su extraprofitti; Caro carburanti ed energia. In municipio corrono ai ripari: Se non si ferma, tagliamo la spesa. Caro carburanti, l’autotrasporto lucchese pronto allo scioperoTamarri, presidente degli autotrasportatori Cna: Le guerre incidono direttamente su energia, logistica, materie prime e mercati internazionali ... lanazione.it Decreto caro Carburanti 2026: accise, crediti d'imposta e aiuti alle impreseTaglio delle accise temporaneo, rifinanziamento del credito Transizione 5.0, nuovi incentivi per agricoltura, energia e internazionalizzazione: cosa prevede il decreto carburanti ... fiscoetasse.com CARO CARBURANTI A TARANTO: CONFARTIGIANATO DENUNCIA PREZZI FINO A 2,20 EURO La città di Taranto si ritrova nel pieno di un’anomala tempesta sui prezzi del gasolio, con cifre che toccano i 2,20 euro al litro. Confartigianato Taranto ha sollev - facebook.com facebook Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com