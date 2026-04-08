Caro carburante ed energia Italia tra razionamenti e lockdown | la strategia di Salvini

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha partecipato a una conferenza stampa presso la sede della Stampa estera, affrontando diversi argomenti legati all’energia e ai carburanti. Ha parlato del caro energia, delle possibili forniture di gas russo, e delle eventuali misure di razionamento o lockdown energetici. Sono stati discussi anche i prezzi del carburante e le strategie per affrontare la situazione energetica nel paese.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto nella conferenza stampa presso la sede della Stampa estera su diversi temi caldi: dal caro energia all’ipotesi del gas russo, fino al prezzo del carburante e ai piani di razionamento o lockdown energetico. Il vicepremier ha escluso alcune ipotesi, come il ricorrere allo smart working o il ritorno alla dad. In merito agli sviluppi nella guerra tra Stati Uniti e Iran, il ministro ammette di aver tirato un sospiro di sollievo, anche se momentaneo “perché ogni giorno le cose cambiano”. Lascia poi l’argomento per tornare sul tema dei rincari e spiega di aver parlato con i ministri Giorgetti e Urso in merito ai prezzi del carburante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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"Effetti devastanti da caro carburante e limitazione dei voli". L'allarme del Presidente regionale di Federalberghi, Fabrizio d'Agostino. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/04/effetti-devastanti-da-caro-carburante-e-limitazione-dei-voli-f5e2ffb5-5a79-41 - facebook.com facebook

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