Carlo Felice | da 30mila a 1,4 milioni indagine per falso in bilancio

La procura di Genova ha aperto un’indagine sul Teatro Carlo Felice per sospetto falso in bilancio. L’inchiesta è partita dopo un esposto presentato martedì 7 aprile da un sovrintendente presso il nono piano di palazzo di Giustizia. Secondo le prime verifiche, il bilancio del teatro sarebbe passato da circa 30.000 euro a circa 1,4 milioni di euro. Le autorità stanno ora approfondendo i dettagli della vicenda.

La procura di Genova ha avviato un’indagine per sospetto falso in bilancio riguardante il Teatro Carlo Felice, a seguito di un esposto depositato martedì 7 aprile presso il nono piano di palazzo di Giustizia dal sovrintendente Michele Galli. L’iniziativa è stata resa nota tramite una comunicazione ufficiale diffusa dalla sindaca Silvia Salis e dalla Fondazione del la struttura teatrale. Il documento è stato trasmesso anche agli uffici della procura della Corte dei conti. L’inchiesta, attualmente contro ignoti, si concentra sulle operazioni finanziarie relative al bilancio 2024. Sotto la precedente direzione di Claudio Orazi, sono state acquisite quattro scenografie usate dal teatro della Scala di Milano per una spesa di 30mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlo Felice: da 30mila a 1,4 milioni, indagine per falso in bilancio Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: "Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni"La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per fare luce sul bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. Carlo Felice: la procura indaga per falso in bilancioLa procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento esplorativo e a carico di ignoti, con ipotesi di reato di falso in bilancio, in seguito... Temi più discussi: Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni; Tempesta sul Teatro Carlo Felice: il bilancio 2024 finisce sul tavolo di Procura e Corte dei Conti. Il sindaco Silvia Salis: Scenografie da 30 mila euro valutate 1,5 milioni (R. Bobbio); Carlo Felice, i conti choc mettono i ceppi ai Balletti. Tursi presenta il conto alla Regione: Al teatro servono oltre 4 milioni o rischia il commissariamento -; Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024. Teatro Carlo Felice, la procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancioL'esposto, consegnato anche alla procura della Corte dei conti, è relativo al bilancio 2024 e riguarda la decisione della passata gestione del teatro (il sovrintendente era Claudio Orazi) di inserire ... primocanale.it Tempesta sul Teatro Carlo Felice: il bilancio 2024 finisce sul tavolo di Procura e Corte dei Conti. Il sindaco Silvia Salis: Scenografie da 30 mila euro valutate 1,5 milioni ...Anche i conti del Teatro Carlo Felice finiscono in mano alla magistratura, dopo quelli di AMT.La Fondazione Teatro Carlo Felice, presieduta dal sindaco Silvia Salis, ha depositato un esposto presso la ... farodiroma.it #GMG IL CASO DELLE SCENOGRAFIE D'ORO: I CONTI DEL CARLO FELICE AI MAGISTRATI La gestione dei conti pubblici culturali genovesi torna sotto i riflettori e, dopo il caso Amt, anche il bilancio 2024 della Fondazione Teatro Carlo Felice finisce al cent - facebook.com facebook Carlo Felice Genova, esposto in Procura per i quattro allestimenti supervalutati x.com