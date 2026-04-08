Un articolo dedicato alla gonna ‘Marvin’ di Carhartt Wip, realizzata in denim usato, presenta dettagli sulla vestibilità e lo stile. La descrizione include informazioni sulla composizione del tessuto e sulle caratteristiche di design. Viene anche precisato che il testo contiene link di affiliazione, con possibili commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi link.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Denim Smith ‘Used’: Robustezza e patina del tessuto. L’analisi visiva della gonna ‘Marvin’ rivela immediatamente l’approccio di Carhartt Wip verso il denim, dove la funzionalità del workwear si fonde con un’estetica contemporanea. Il tessuto denominato denim Smith effetto used si presenta in una tonalità grigio antracite, caratterizzata da uno sbiadimento strategico che conferisce al capo un aspetto vissuto senza compromettere l’integrità strutturale della fibra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carhartt Wip Gonna ‘Marvin’: Denim Used, Vestibilità e Stile

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