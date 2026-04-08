Carburanti | ecco i prezzi di oggi e le differenze tra le regioni

Il prezzo dei carburanti in Italia per mercoledì 8 aprile 2026 si attesta su una media nazionale di 1 euro al litro. Le differenze tra le regioni sono evidenti, con alcune aree dove i prezzi sono più elevati rispetto ad altre. I dati mostrano variazioni che si spostano tra valori più bassi e più alti, riflettendo le differenze territoriali nel costo dei carburanti.

Il costo dei carburanti in Italia per questo mercoledì 08 aprile 2026 mostra una media nazionale di 1.784 euro per la benzina e 2.139 euro per il gasolio, con il gpl a 0.784 euro e il metano a 1.601 euro. I dati aggiornati alle ore 8.30 di oggi, basati sulle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi Mimit, riflettono i valori registrati presso le stazioni di servizio situate su arterie statali, provinciali e comunali. L’analisi territoriale evidenzia variazioni significative tra le diverse zone del Paese, influenzando l’esborso finale decide di fare rifornimento nella giornata odierna. Il dettaglio dei costi nelle regioni del Centro-Sud. In Abruzzo, l’erogazione self della benzina si attesta su 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: ecco i prezzi di oggi e le differenze tra le regioni Carburanti, Sicilia tra le regioni più care malgrado il taglio: prezzi ancora sopra i 2 euroABBONATI A DAYITALIANEWS Diesel ancora elevato nonostante il taglio delle accise In Sicilia il costo dei carburanti continua a restare tra i più alti... Carburanti, il calo dei prezzi resta inferiore al taglio delle accise. Ecco le Regioni dove si paga di menoIl taglio temporaneo delle accise sui carburanti deciso dal governo Meloni non si sta traducendo in prezzi alla pompa ridotti della stessa misura. Benzina, Diesel o Elettrico QUALE MOTORIZZAZIONE SCEGLIERE Temi più discussi: Proroga del taglio delle accise? Ecco perché non è una buona idea; Dopo il taglio delle accise continua a salire il prezzo dei carburanti: ecco i distributori più economici del Ravennate; Crisi carburante. Ecco perché il diesel sale più della benzina; Caro carburanti, decolla il prezzo dei voli. Ecco quando prenotare per l’estate. Carburanti, Codacons: Il gasolio verso 2,2 euro in Italia nonostante crollo del prezzo del petrolioNonostante il forte crollo del petrolio che nelle ultime ore si è deprezzato del 18% a seguito della tregua annunciata dal governo americano, i listini dei ... lapresse.it Carburanti, i prezzi salgono ancora: diesel sopra 2,1 euro. Le regioni più careIl taglio delle accise sui carburanti è stato prolungato dal governo fino al primo maggio. La decisione è arrivata nei giorni scorsi, durante un Consiglio dei ministri durato 20 minuti che – con un nu ... tg24.sky.it Nel caos mondiale seguito all’intervento americano e israeliano in Iran, e che ieri ha visto una decisa schiarita con l’apertura di Donald Trump a una tregua e il crollo dei prezzi del petrolio, l’Italia può guardare con un certo ottimismo alle scorte di carburanti ne - facebook.com facebook Con l’obiettivo di razionare i carburanti, la Ue se la prende con l’Italia che taglia le accise: «Così oltre a crisi energetiche, se ne creano anche fiscali». In pratica gli euroburocrati spingono per alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli aut x.com