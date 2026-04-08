Carburante razionato negli aeroporti | il comandante Recine spiega quali sono i rischi reali anche per l'estate

In risposta alle tensioni in Medio Oriente, il settore del trasporto aereo ha adottato misure di razionamento del carburante negli aeroporti, portando a possibili cancellazioni di voli. Il comandante Recine ha spiegato i rischi concreti di questa strategia, evidenziando come la riduzione delle scorte possa influire sulle operazioni e sulla sicurezza dei voli durante l’estate. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra operatori e passeggeri, con ripercussioni sulle programmazioni di viaggio.

Il trasporto aereo è stato particolarmente colpito dalla crisi in Medio Oriente e si è iniziato a discutere di carburante razionato negli aeroporti, con possibili cancellazioni di voli. I timori di molti viaggiatori sono rivolti soprattutto all'estate. Per comprendere meglio la situazione, Fanpage.it ha intervistato il comandante Danilo Recine, vicepresidente ANPAC. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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