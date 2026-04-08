Carburante esaurito | rifornimenti a singhiozzo in alcuni distributori di Parma e provincia

In alcune aree di Parma e della sua provincia, sono comparsi i primi cartelli con la scritta

A Parma e provincia iniziano ad apparire i primi cartelli con la scritta ‘carburante esaurito’, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Gli automobilisti con l'auto a diesel che, per fare un esempio, nella giornata di martedì 7 aprile, volevano fare rifornimento in un distributore di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Carburante esaurito nei distributori italiani: cosa c’è di veroNegli ultimi giorni sono circolati online titoli e post che parlano di carburante esaurito nei distributori italiani, alimentando il timore di una...

Carburante sos rifornimenti, voli a rischio. Vasile: «Si naviga a vista». Problemi per bus e treniAd oggi non c'è un allarme carburante per gli aerei negli scali pugliesi, ma «si naviga a vista».

Temi più discussi: Sempre più distributori espongono il cartello esaurito: cosa sta succedendo; Carburanti esauriti, file e caos ai distributori: la guerra non c'entra. Ecco la vera causa. Cosa sta succedendo; Italia a secco, è emergenza tutto esaurito nei distributori; Carburanti, il taglio delle accise dietro il caso delle pompe rimaste a secco: la corsa all'accaparramento e l'aumento dei prezzi.

Meno scorte e pendolari del pieno, carburanti esauriti, attesa per i rifornimentiCarburante esaurito in numerose stazioni di servizio e stranieri, svizzeri in testa, in fila per fare rifornimento alle pompe comasche, in particolare ... espansionetv.it

Carburante, code ai distributori di Termoli e assalto alle pompeImpianti presi d’assalto, scorte esaurite a intermittenza. Il problema non è la disponibilità complessiva, ma la concentrazione della domanda in poche ore. primonumero.it

Cosa sta succedendo davvero A Parma, ma non solo, iniziano a comparire sempre più spesso distributori con la scritta “carburante esaurito”. Non casi isolati. Interi gruppi di pompe non riforniti. E allora la domanda è inevitabile. Siamo di fronte a un problema - facebook.com facebook

Voli, carburante esaurito all'aeroporto di Brindisi. Limitazioni anche a Reggio Calabria e Pescara x.com