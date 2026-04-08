Carburante | diesel a record storici tregua USA-Iran non basta

Il prezzo del diesel ha raggiunto livelli storici, segnando un nuovo record nel mercato globale. Nel frattempo, il governo australiano ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non avrà effetti sui costi del carburante. La tensione tra le due nazioni continua a influenzare i mercati energetici, senza che le recenti notizie sul conflitto abbiano portato a un calo dei prezzi.

Il governo australiano avverte che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non abbasserà i costi del carburante. Mercoledì 8 aprile 2026, i prezzi alla pompa risalgono in diverse città mentre il diesel tocca nuovi picchi record nel mercato all’ingrosso. L’incremento dei costi è guidato dai rincari applicati dai trasportatori di carburante. A Perth l’unleaded ha raggiunto i 227 centesimi al litro, a Hobart 225,7 e a Canberra 223,9. Il diesel, a livello nazionale, segna una media di circa 319 centesimi al litro. I dati dell’Australian Institute of Petroleum mostrano un balzo di 20 centesimi per il diesel all’ingrosso, arrivando a un massimo storico di 320 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburante: diesel a record storici, tregua USA-Iran non basta Benzina e diesel in forte aumento, la guerra in Iran pesa sul caro carburanteLa guerra in Iran aggrava il caro carburante: il gasolio schizza a 1,728 euro/litro dopo l’escalation tra Usa, Israele e Iran. Leggi anche: I prezzi di benzina e diesel volano, l’attacco all’Iran accende il caro carburante e si trasforma in un salasso per gli italiani Temi più discussi: Gasolio, superato il record storico in tre Regioni; Carburanti sempre più cari: diesel oltre il record, benzina in forte rialzo | Quattroruote.it; Caro carburanti non si ferma, gasolio si è ‘mangiato’ il taglio delle accise: prezzi benzina e diesel oggi; Il prezzo del diesel in Germania raggiunge il massimo storico. Diesel prezzi record: crisi Hormuz e rincari in ItaliaPrezzi diesel record in Europa dopo il blocco di Hormuz. Scopri perché il carburante costa così tanto e cosa fa il governo italiano. quotidianodiragusa.it A Bergamo diesel verso i 2,40 euro al litro, rischio record storico. A Pasqua distributori a seccoGrazie alla proroga del taglio delle accise, il diesel a Bergamo si mantiene intorno ai 2,15 euro al litro: senza sconto si va verso un valore record ... bergamonews.it "Non c'è nessuna emergenza carburante a Brindisi" Parla il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. - facebook.com facebook Al Marconi voli regolari a Pasquetta. Finché c’è carburante x.com