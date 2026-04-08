Carabinieri in cattedra al Carlo Anti per parlare di legalità

I carabinieri sono stati invitati nell’aula magna dell’istituto superiore “Carlo Anti” di Villafranca per un incontro dedicato alla legalità. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, che hanno ascoltato un intervento sul ruolo delle forze dell’ordine e sull’importanza del rispetto delle leggi. La discussione si è concentrata sulla promozione di comportamenti corretti tra i giovani.

Nell’aula magna dell'istituto superiore “Carlo Anti” di Villafranca si è svolto un incontro fondamentale per la formazione civica delle nuove generazioni. L’iniziativa ha coinvolto circa 300 studenti delle classi terze che hanno partecipato a un momento di confronto sul tema della legalità. 🔗 Leggi su Veronasera.it A scuola di legalità: i carabinieri salgono in "cattedra" per parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismoL’incontro si è svolto nel plesso scolastico di Condofuri alla presenza degli studenti e dei docenti dell’Istituto comprensivo Bova Marina –... Nettuno, i carabinieri salgono in cattedra: lezione di legalità al Luigi TraffelliNettuno, 1° aprile 2026 – Presso l’Istituto Tecnico e Liceo Scienze Applicate ” Luigi Trafelli” di Nettuno si è tenuto un significativo momento di... I carabinieri al Carlo Anti: 300 studenti a lezione di legalità e sicurezzaI carabinieri salgono in cattedra a Villafranca: lezione di legalità per 300 studenti del Carlo Anti per un patto di fiducia ... veronaoggi.it Sicurezza giovani, lotta al cyberbullismo e tutela ambiente: carabinieri in cattedraL'iniziativa ha coinvolto diverse scuole di Esperia, Ausonia e Valle dei Santi. Agli studenti è stata offerta l’opportunità di confrontarsi direttamente con diverse specialità dell’Arma ... tunews24.it