Capitreno aggrediti a Varese da passeggeri molesti due assalti in pochi giorni | arrestati due pregiudicati

Due capotreno sono stati aggrediti a Varese nei giorni scorsi durante il servizio. In entrambi i casi, sono stati arrestati un uomo di nazionalità svizzera e un italiano, entrambi con precedenti penali. Le aggressioni sono state commesse da passeggeri molesti e si sono verificate in un breve intervallo di tempo. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le operazioni di fermo e arresto.

Due dipendenti delle società di trasporto ferroviario sono stati aggrediti mentre erano in servizio a Varese. In entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati grazie al tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria. Gli episodi, avvenuti il 28 marzo e il 30 marzo, hanno visto coinvolti un cittadino svizzero e un italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. Aggressioni sui treni a Varese Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio si è verificato intorno alle 19 del 28 marzo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese sono intervenuti a seguito di una segnalazione del Centro Operativo Compartimentale per un’aggressione avvenuta su un treno proveniente dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Capitreno aggrediti a Varese da passeggeri molesti, due assalti in pochi giorni: arrestati due pregiudicati Alta Irpinia, arrestati due pregiudicati per drogaTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei servizi di controllo del territorio nell’area dell’Alta Irpinia, i poliziotti del Commissariato di... Eroina nascosta in uno zaino occultato in un centro commerciale a Varese, fermati due pregiudicatiUn arresto e una segnalazione amministrativa: questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Varese, dove due uomini sono stati... Argomenti più discussi: Follia sul treno a Varese, svizzero prende a pugni il controllore e lo manda in ospedale: arrestato; TiLo, fermato 40enne per l’aggressione al capotreno su un convoglio sabato sera; Botte al capotreno sul Tilo: arrestato l'aggressore svizzero; Aggredito sul treno, choc tra i passeggeri: Violenza improvvisa, così non ci sentiamo più tranquilli. Capitreno aggrediti a Varese da passeggeri molesti, due assalti in pochi giorni: arrestati due pregiudicatiDue capotreno aggrediti a Varese durante il servizio: arrestati un cittadino svizzero e un italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. virgilio.it Tgr Rai Lombardia. . Oggi siamo in diretta con Roberto Rotondo da Cadrezzate, provincia di Varese, dove si cerca Elia Del Grande, in fuga per la seconda volta. Tutti gli aggiornamenti https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/04/elia-del-grande-ancor - facebook.com facebook Varese: da un intervento con cuore donato, una nuova opportunità di vita per un paziente - x.com