Capire la rete e la IA Al Sismondi il progetto di cittadinanza digitale

All’Istituto Sismondi è stato avviato un progetto dedicato alla comprensione della rete e dell’intelligenza artificiale. Durante le attività vengono illustrate le basi tecnologiche e i principi che regolano questi strumenti digitali. L’obiettivo è fornire agli studenti una conoscenza più approfondita dei mezzi con cui interagiscono quotidianamente online. La scuola si propone così di favorire una maggiore consapevolezza sull’uso delle tecnologie digitali e delle loro implicazioni.

All’Istituto Sismondi un progetto per capire la rete e l’intelligenza artificiale. La scuola non è soltanto il luogo della formazione culturale e professionale, ma anche lo spazio in cui si costruisce la consapevolezza dei cittadini di domani. In questo scenario si inserisce il nuovo progetto di educazione alla cittadinanza digitale che verrà attivato all’indirizzo grafico pubblicitario e design, nell’ambito delle attività di educazione civica. L’iniziativa nasce all’interno del Service nazionale ’INTERconNETtiamoci. ma con la testa!’, promosso dal Lions Club, che da anni porta nelle scuole italiane percorsi formativi dedicati all’uso consapevole della rete e delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capire la rete e la IA. Al Sismondi il progetto di cittadinanza digitale Leggi anche: Cabinovia, Salvini passa la palla al Comune: "Attendo di capire su quale progetto" Lecce: “la rete ciclabile è allo sbando” Movimento di cittadinanzaDi seguito un comunicato diffuso da Leccepedala: Tra mancata manutenzione, pezzi di piste cancellati inopinatamente e cantieri lumaca, la rete di... Temi più discussi: Capire i tumori gastrointestinali: i sintomi di allarme e la rete per intercettare subito le patologie; Mastacchi (Rete civica): Rendere noto lo stato dei lavori per la fibra nei comuni di Monterenzio e San Giovanni in Persiceto; Oltre il debito: on air il podcast per capire il sovraindebitamento e agire; Reti oncologiche, tra narrazione e realtà organizzativa. Capire i tumori gastrointestinali: i sintomi di allarme e la rete per intercettare subito le patologieUn progetto in atto in Valdinievole, all’ospedale di Pescia, per dare maggiore velocità al percorso di cure, con una riduzione dei tempi diagnostici. Anche attraverso una collaborazione più stretta tr ... lanazione.it Per capire come il caso Epstein sia potuto accadere occorre prendere una pillola rossaDai documenti sul finanziere pedofilo emerge un sistema di ricatti sessuali collegato ai vertici del potere politico e finanziario ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno qualcuno che ha fatto già il CLIL può aiutarmi a capire come funziona Per ogni saggio breve abbiamo dei voti, come per i master Nel caso in cui abbiamo il voto per ogni saggio breve e possibile sapere il voto Mi sono prenotata alla sessione d - facebook.com facebook Moretto: "Cardinale farà valutazioni per capire come e se migliorare l'organigramma rossonero" x.com