Un cittadino ha riferito di aver contattato un centro diagnostico per ottenere i risultati delle analisi istologiche, ricevendo come risposta che i referti di novembre 2025 sono ancora in fase di invio. Un altro utente ha segnalato che i referti di novembre sono in arrivo, causando ritardi considerati inaccettabili. Entrambi i casi evidenziano problemi nei tempi di consegna dei referti medici.

"Ho chiamato per avere i risultati istologici, mi hanno risposto che stanno arrivano i risultati di novembre 2025, una cosa inaccettabile". Questo è il racconto Giulia (nome di fantasia), che vive in un paese del Fermano, che si trova ad affrontare una situazione molto complicata legata al suo stato di salute e quello di suo fratello. Una vita scandita dalla necessità di avere referti medici in tempi stretti al fine di programmare piani terapeuti adeguati, dove spesso la tempestività è cruciale nel trattamento. "Il 29 gennaio mio fratello che ha 60 anni – racconta Giulia – ha effettuato un controllo istologico per uno strano neo comparso improvvisamente che è stato subito operato e asportato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos referti in ritardo: "Mi hanno detto che stanno inviando quelli di novembre"

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Caos referti in ritardo: Mi hanno detto che stanno inviando quelli di novembreL’odissea della signora Giulia e di suo fratello, a cui hanno asportato un neo d’urgenza: Non è una risposta accettabile, la tempestività nella cura è un aspetto fondamentale. msn.com

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