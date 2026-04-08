Tra Pasqua e Pasquetta, l’area boschiva tra Nerviano e Origgio ha visto un alto numero di persone e veicoli, creando caos e degrado nella zona. Le autorità hanno ricevuto segnalazioni di un possibile rave party nel bosco, che ha attirato molti partecipanti. Al momento, non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulle attività svolte o eventuali interventi delle forze dell’ordine.

Tra Pasqua e Pasquetta, l’area boschiva tra Nerviano e Origgio è stata teatro di un massiccio afflusso di persone e veicoli. Il sospetto è che si sia tenuto un rave party abusivo, scatenando l’allarme tra chi risiede in zona. Il primo segnale è arrivato domenica di Pasqua. Presso il cimitero di Sant’Ilario Milanese è stato notato un flusso costante di giovani e auto dirette verso il confine con Origgio. Lunedì dell’Angelo il fenomeno è precipitato. Le strade limitrofe sono state invase da caravan e mezzi parcheggiati in modo irregolare, rendendo evidente la portata dell’evento. La mappa del degrado tra due comuni. Le autorità stanno conducendo verifiche per individuare il centro esatto dell’assembramento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos e degrado tra Nerviano e Origgio: sospetto rave nel bosco

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